Toeriste ondervindt op hardhandige wijze dat ze in de weg staat van Britse wachter Video: YouTube

Er zijn amateurbeelden opgedoken van een toeriste die zich flink in de nesten had gewerkt nabij Windsor Castle. De dame had niet gezien dat een soldaat van de Queen’s Guard haar richting uitkwam, waardoor de man haar op hardhandige wijze aan de kant duwde. Bovendien stond de dame op een plek waar ze helemaal niet mocht staan.

De videobeelden doen sinds dinsdag de ronde op sociale media. De vrouw wilde even poseren voor een foto bij Windsor Castle, maar nam daarbij een onnodig risico. Om haar kiekje immers een beetje mooier te maken, ging ze aan de andere kant van het touw staan. Uiteraard is dat niet toegelaten, wat ze kort nadien aan den lijve mocht ondervinden. Door de stevige duw van de wachter viel ze bijna voorover, waarna ze schijnbaar gegeneerd bij haar vriend ging staan om niet nog meer problemen te veroorzaken.

Een woordvoerder van het Minister van Defensie heeft gereageerd op de beelden. “De Household Division is trots om Hare Majesteit te mogen beschermen en vereerd dat mensen van over de hele wereld naar de ceremonie komen kijken”, klink het. “De touwen dienen om het publiek en onze soldaten te beschermen, blijf er alstublieft achter staan.”

Luidkeels waarschuwen

Dat de soldaat bijgevolg zo stevig ingreep, hoeft overigens niet te verbazen. Op het internet staan wel meer video’s van toeristen die al dan niet tegen de grond gingen door een duw van een of meerdere wachters. Soms gebeurt het dat de wachter even voordien de mensen luidkeels waarschuwt, maar in dit geval gebeurde dat niet.

De soldaten van de Queen’s Guard staan in voor de veiligheid van alle koninklijke residenties. Ze staan vooral bekend om hun opmerkelijke uniform en hoeden. Het is een traditie die al dateert van 350 jaar geleden, toen Charles II de troon besteeg.