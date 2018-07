Tachtig procent van Belgisch Ryanair-personeel op Brussels Airport legt werk neer

Brussel - Op Brussels Airport heeft 80 procent van het Belgische personeel het werk neergelegd. Dat zegt Hans Elsen, secretaris van de christelijke vakbond LBC-NVK, woensdagochtend.

“De actiebereidheid is groot. Tachtig procent van het personeel heeft aangegeven vandaag en morgen het werk neer te leggen”, zegt Elsen. Vier werknemers wilden wel werken, en zij zijn woensdagochtend met een vlucht naar Lissabon vertrokken.

Andere vluchten die gepland zijn, zouden ook doorgaan. “De vlucht van en naar Berlijn heeft een Duitse cabin crew aan boord, en in Duitsland wordt niet gestaakt. Voor de vlucht naar Palma wordt het afwachten of er voldoende Belgisch personeel is”, zegt Elsen.

LBC heeft vernomen dat een 25-tal Poolse werknemers naar Brussel werd gehaald om de gaten op te vullen. “Daar zijn wij het uiteraard niet mee eens. Dat zijn 19de eeuwse toestanden, toen Britse dokwerkers werden ingezet tijdens een staking in Antwerpen”, zegt Elsen. “Dit is niet conform aan de Belgische en internationale afspraken, en we hebben een klacht ingediend bij de sociale inspectie.” De Poolse werknemers werken voor een onderaannemer van Ryanair, zegt Elsen nog. Strikt juridisch genomen werken ze dus niet voor hetzelfde bedrijf.

“We stellen vast dat zonder actieve vakbondswerking de collectieve en sociale bescherming bijna onmiddellijk verdwijnen”, aldus Elsen nog. “Dat toont aan dat vakbonden nog steeds even relevant zijn als in de negentiende eeuw.”

De personeelsleden in België, Spanje, Portugal en Italië die het werk neerleggen, vragen beter arbeidsvoorwaarden en een erkenning van de vakbond. Vandaag kiest Ryanair zelf met wie het overlegt, terwijl het aan het personeel zou moeten zijn om te kiezen wie hen vertegenwoordigt.