In heel Vlaanderen code oranje, maar in elke provincie gelden andere regels: dit mag u wel en niet doen

Sinds gisteren geldt de alarmfase – code oranje – voor droogte in heel Vlaanderen. De Droogtecommissie vaardigde één advies uit: niet meer sproeien, de klok rond. Maar de vijf provincies vulden dat meteen allemaal anders in. “Uniformiteit dat kan eigenlijk niet”, zegt de waarnemende gouverneur van West-Vlaanderen, Katrien Vandeputte.

In West-Vlaanderen mag je ’s avonds wel je moestuintje water geven met water uit je regenput, in Oost-Vlaanderen niet. In Antwerpen mogen de boeren nog water pompen uit de waterlopen, in West-Vlaanderen niet. De ene voetbalclub mag zijn grasmat wél nog besproeien met regenwater, de andere niet.

De Droogtecommissie van de Vlaamse overheid kwam gisteren samen om voor heel Vlaanderen klaar en duidelijk uit te leggen wat we nu eigenlijk nog mogen doen in tijden van extreme droogte zoals deze. Maar het resultaat was een advies dat iedereen anders interpreteert en toepast.

“De toestand is ernstig, vandaar dat wij een advies geformuleerd hebben voor heel Vlaanderen”, zegt Jan Daene, de woordvoerder van de Droogtecommissie. “Maar wij kunnen maar advies geven, de gouverneurs beslissen of en hoe ze het uitvoeren.” En dus gelden in elke provincie andere regels. Een overzicht:

WEST-VLAANDEREN:

- Verboden voor u: wagen wassen, gazon sproeien, zwembaden vullen met leidingwater

- Verboden voor boeren: water oppompen uit onbevaarbare waterlopen

- Toegelaten: tussen 22 en 8 uur tuin, gewas of sportveld sproeien met regenwater of putwater

OOST-VLAANDEREN:

- Verboden voor u: wagen wassen, gazon sproeien, zwembaden vullen met leidingwater, regenwater én putwater

- Verboden voor boeren: water oppompen uit onbevaarbare waterlopen

- Verboden voor land- en tuinbouwondernemingen: tussen 8 en 20 uur sproeien met leiding-, put- of regenwater

VLAAMS-BRABANT:

- Verboden voor u: (in 15 gemeenten) wagen wassen, gazon sproeien, zwembaden vullen met leidingwater

- Verboden voor openbare besturen: (in 15 gemeenten) vijvers bijvullen, fonteinen bevoorraden, straten reinigen met leidingwater

LIMBURG:

- Verboden voor u: wagen wassen, gazon sproeien, zwembaden vullen met leidingwater

- Verboden voor openbare besturen: vijvers bijvullen, fonteinen bevoorraden, straten reinigen met leidingwater

- Verboden voor land- en tuinbouwondernemingen: sproeien tussen 8 uur en 20 uur

ANTWERPEN:

- Verboden voor u: auto of opleggers afspuiten, zwembaden aanvullen en tuinen besproeien met alle soorten water

- Verboden voor openbare besturen: vijvers en fonteinen bijvullen. Speelfonteinen horen daar niet bij

- Toegelaten: particulieren en land- en tuinbouwbedrijven mogen tussen 20 en 8 uur gewassen besproeien met leiding-, put- of regenwater

- Toegelaten: oppompen water uit onbevaarbare waterlopen

“We moéten iets doen”

“Verwarrend of niet: we moéten iets doen”, zegt professor waterbeheer Patrick Willems (KUL) nog. “Er is de afgelopen maanden 200 liter water per vierkante meter te weinig gevallen. In de landbouw dreigt een catastrofe. Ook voor ons kraanwater mag dit geen maanden meer duren. We moéten voorzichtig zijn. En door de klimaat­verandering staan extreme droogtes, die vroeger één keer om de vijftig jaar voorkwamen, ons binnenkort om de vier of vijf jaar te wachten.”