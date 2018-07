Vlaming Jos Wouters (58) nieuwe Generaal Abt norbertijnen

Brussel - De 58 jarige Jos Wouters, tot 8 februari van dit jaar abt van de abdij van Averbode, is dinsdagnamiddag tijdens het generaal kapittel van zijn orde in het Nederlandse Kerkrade verkozen tot Generaal Abt van de norbertijnen. Sinds 2006 was hij al lid van het dagelijks bestuur van zijn orde.

Wouters, afkomstig uit Wommelgem, die de abdij van Averbode twaalf jaar leidde, volgt de afgetreden Generaal Abt Thomas Händgratinger op, die zijn ambt om leeftijdsredenen moest neerleggen. Zijn plaats in het Generalaat in Rome zal spoedig worden ingenomen door de nieuwe Abt Generaal. Volgens de Konferentie van de Nederlandse Religieuzen die het nieuws woensdag bekendmaakte, is Jos Wouters “een man met grote pastorale ervaring en met het aansturen van een grote organisatie”.

Eind vorig jaar waren er in Vlaanderen nog 159 norbertijnen. In ons land hebben de norbertijnen abdijen in Grimbergen, Heverlee, Tongerlo, Averbode, Postel en Leffe. Daarnaast heeft de orde een priorij in Brasschaat en de priorij van Bois-Seigneur-Isaac.