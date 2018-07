Vreemde elementen in verhaal van overlevende van Russisch zenuwgas doen politie vrezen voor meer slachtoffers: “Kunnen niet garanderen dat er niet nog meer rondslingert”

De man uit het Britse Salisbury die onlangs vergiftigd raakte met het Russische zenuwgas novichok heeft in een interview met televisiezender ITV verklaard dat hij en zijn vriendin in contact kwamen met het gif door een verzegeld parfumflesje. Op basis daarvan vrezen de Britse autoriteiten dat er geen directe link is met de moordpoging op de Russische ex-spion Sergej Skripal en diens dochter, en dat er mogelijk nog meer novichok rondslingert in de openbare ruimte.

Charlie Rowley en zijn vriendin Dawn Sturgess werden eind juni opgenomen in het ziekenhuis van Salisbury: eerste raakte de vrouw buiten bewustzijn, uren later moest ook haar vriend opgenomen worden. Oorspronkelijk dachten de dokters dat het ging om een overdosis drugs, maar op basis van de symptomen bleek al snel dat het ging om vergiftiging met het zeer zware novichok, dat enkele maanden eerder ook al gebruikt was om de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter te vergiftigen.

Sturgess overleed twee weken nadat ze in contact kwam met het gif, maar Rowley overleefde de aanval en werd vorige week ontslagen uit het ziekenhuis. In een interview met de Britse televisiezender ITV doet Rowley nu zijn verhaal. Volgens de man vonden hij en zijn vriendin een “parfumflesje in een klein kartonnen doosje dat er duur uitzag”, waarna “Dawn het parfum op haar polsen spoot”.

Rowley vertelt: “Binnen een kwartier had Dawn hoofdpijn, en vroeg ze me om pillen. Terwijl ik daarnaar aan het zoeken was, begon ze zich erg slecht te voelen en ging ze in het bad liggen. Daar vond ik haar even later, volledig aangekleed maar doodziek.” Sturgess overleed een dag later, Rowley lag twee weken in het ziekenhuis.

Politie: “Kunnen niet garanderen dat er niet meer rondslingert”

Er zijn andere vreemde elementen in dit verhaal. Zo vertelt Rowley dat het flesje dat de vloeistof bevatte en de bijhorende parfumpomp “apart verpakt waren”, en dat “Dawn het flesje en het merk herkende als die van een bekend merk”. Dat zou suggereren dat iemand wilde dat het gif gevonden en gebruikt werd

Niet enkel werd het flesje dat Sturgess en Rowley vergiftigde (nog) niet gevonden, maar de Britse autoriteiten vrezen ook dat er misschien nog meer novichok rondslingert. “Ik kan niet garanderen dat er niet meer bestaat”, bevestigde commissaris Paul Mills van de politie van Wiltshire.