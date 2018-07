Een 10-jarig schoolmeisje en een studente verpleegkunde: Canadese schutter maakte deze jonge slachtoffers

Een tienjarig schoolmeisje en een beginnende studente verpleegkunde hebben de schietpartij in de Canadese stad Toronto zondagnacht niet overleefd. Dat maakten de Canadese autoriteiten bekend. Schutter Faisal Hussain (29) beroofde hen van het leven, toen hij wild om zich heen begon te schieten bij een restaurant in de uitgangsbuurt.

Niets leek ongewoon te zijn zondagavond op Danforth Avenue, een drukke straat in het Griekse stadsdeel Greektown. De schok was dan ook groot toen omstreeks 22 uur (maandagochtend 5 uur Belgische tijd) een in het zwart geklede man plots een handwapen bovenhaalde uit zijn schoudertas. De schutter kon meer dan twintig schoten lossen voor de onschuldige omstanders goed en wel beseften wat er aan de hand was.

Dodentol: twee jongeren

Reese Fallon was nog maar 18 jaar, toen ze neergeschoten werd door de schutter in Toronto. Foto: REUTERS

Reese Fallon (18) was nog maar pas afgestudeerd van haar middelbare school, klaar om aan een nieuwe uitdaging te beginnen als student verpleegkundige in de McMaster University in het Canadese Hamilton. Maar die droom zou ze niet kunnen waarmaken, want volgens getuigen was ze één van de eerste slachtoffers die neerviel. De hulpdiensten deden nog wat ze konden, maar de achttienjarige stierf al snel nadat ze naar het ziekenhuis werd gebracht.

“Wij moeten nu afscheid nemen van een intelligente jonge vrouw met een magnetische persoonlijkheid. En dat alleen maar omdat ze op het verkeerde tijdstip op de verkeerde plaats was”, klink het verslagen bij de familie en vrienden van de tiener, zo schrijft the Toronto Star. De vlag bij haar schoolgebouw hangt halfstok en talloze mensen leggen bloemen neer op Danforth Avenue om het meisje te herdenken.

Haar jongere zus postte een emotionele ode aan Reese op haar Instagram, waarin ze haar verdriet over het verschrikkelijke verlies in woorden probeert om te zetten. “Ik ben er kapot van. Nu ben ik mijn beste vriendin kwijt, die al mijn hele leven voor me zorgt”, schrijft ze. “De wereld lag aan je voeten: je was zo slim, grappig, vriendelijk, zorgzaam, mooi. Daarom weet ik dat jij een perfecte engel zal zijn.”

Talloze mensen laten kaartjes en bloemen achter om het meisje te herdenken. Foto: AP

Maar Reese was niet het enige jonge leven dat te vroeg afgesloten werd door de schietpartij. Ook de 10-jarige Julianna Kozis is ondertussen gestorven. Eén van de kogels raakte het meisje uit Markham, waarna ze in allerijl nog naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar kreeg ze in kritieke toestand nog de beste zorgen, maar de hulp mocht niet baten.

Julianna Kozis. Foto: AP

Dat vertelde de burgemeester van Markham Frank Scarpitti tijdens een persconferentie. “Haar verhaal is hartverscheurend. De dokters, ambulanciers en verplegers in Toronto deden er alles aan om haar bij haar vader te brengen tijdens haar laatste momenten. De goedheid en het mededogen dat ze toen getoond hebben, heeft veel betekend voor onze gemeenschap. Dit zinloos geweld heeft ons gechoqueerd en gekwetst. Nu kunnen wij niets anders doen dan de slachtoffers en de hulpverleners een warme plaats te geven in ons hart”, aldus Scarpitti.

Dertien andere mensen raakten (zwaar)gewond.

29-jarige man uit Toronto

Ook de schutter zelf kwam om het leven, bij een vuurgevecht met de politie. “Het gaat om Faisal Hussain, een inwoner van Toronto”, liet Mark Sounders weten, de hoofdcommissaris van de politie van Toronto. De autoriteiten geven nog niet vrij of de dader gestorven is door een schot uit zijn eigen wapen of dat van een agent.

Zijn familie laat weten dat ze in schok zijn. “Faisal vocht al sinds zijn kindertijd tegen zware mentale problemen, psychoses en depressies. We hebben ons best gedaan om hulp voor hem te zoeken in zijn leven vol moeilijkheden en pijn, maar we hadden nooit gedacht dat hij zo’n verwoestend en vernietigend einde zou kennen.” Wat zijn motief was voor de schietpartij is nog niet bekend.