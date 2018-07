Verloren zoon wil Anderlecht iets laten zien: “Ze zullen een andere Kanu te zien krijgen, één die heeft nagedacht”

Mboyo, Ezekiel en Kanu: Kortrijk draait zijn hand niet om voor een verloren zoon meer of minder. Maar als coach Glen De Boeck die drie weer op hun beste niveau krijgt, staat KVK wel een vrolijk seizoen te wachten. Hij krijgt in elk geval alle medewerking van oude bekende Kanu (30), die na vijf jaar terugkeert naar België. Dat zijn eerste match meteen tegen Anderlecht is, is een leuk toeval.

Glen De Boeck contacteerde hem als eerste. Of Kortrijk hem interesseerde? De coach kende de ex-Anderlechtenaar nog van diens uitleenbeurt aan Cercle Brugge in het seizoen 2009-10. De Antwerpenaar had ...