Kannibaal (21) vertelt gruwelijke details over hoe hij de hersenen van zijn vriendin opat

Dmitry Luchin (21) heeft tijdens zijn proces gruwelijke details vrijgegeven over de moord op zijn partner Olga Budunova (45) in de Russische stad Valdai. De vrouw kwam aan haar eind, toen Luchin haar 25 keer op haar hoofd sloeg met een fles wijn, om nadien haar hersenen op te eten.

Het proces dat maandag van start ging in de rechtbank van Novgorod verbaast Rusland en bij uitbreiding de hele wereld. Daar staat de 21-jarige Dmitry Luchin terecht, nadat de moeder van één van de buren van Olga Budunova grote bloedvlekken ontdekte op de deur van haar woning op 8 maart 2017. Wat de politie binnen vond, tartte alle verbeelding: het lichaam van de 45-jarige vrouw was gemassacreerd en delen van haar lijk waren opgegeten.

“Vampier en kannibaal”

Al snel kwam haar veel jongere partner Dmitry Luchin in het vizier. Bij zijn arrestatie ontkende hij niets, maar vertelde hij hoe hij haar met een wijnfles 25 keer sloeg, om haar lichaam nadien met een hakmes in stukken te kappen. “Hij roosterde haar hersenen en dronk haar bloed, nadat hij haar ingewanden verwijderde. Eén van haar oren legde hij in de kattenbak”, getuigde één van de agenten tijdens het proces, zo schrijft de Russiche nieuwssite Novgorod TV. De moordenaar vertelde de politie hoe hij “genoot van de smaak van haar brein en dat het lekker was met een glas bloed om te spoelen”.

Luchin zou tijdens zijn arrestatie hebben toegegeven dat de rituele moord hem opwond. Hij zou ook verteld hebben dat hij hoopte dat de gebeurtenissen hem zouden inspireren om “als een echte filosoof poëzie te kunnen schrijven”.

Maar daar bleef het niet bij. Getuige Alexandra Dedova (21) vertelde dat ze op de deur van de woning van Budunova een tekening van een duivel zag staan, gemaakt met bloed. “Hij wilde de duivel oproepen, maar na vijf minuten kwam die niet en gaf hij het op”, zei ze vanuit de getuigenbank. Toen hij klaar was, nam hij haar tablet, 150 roebel en nagellak mee naar huis. Dat bevestigde hij zelf ook tijdens de reconstructie van de moord, die deze week heeft plaatsgevonden.

Online opzoeken

Maat wat drijft een jongeman tot zo’n afgrijselijke daden? Het internet, zo zei hij zelf tijdens de eerste zittingsdagen in de rechtbank. “Ik ben veranderd in een kannibaal en een vampier door te surfen”, reageerde de 21-jarige Luchin. Zijn fascinatie voor het eten van mensenvlees en drinken van bloed werd gevoed door talloze verhalen online.

De rechtbank hoorde hoe hij geobsedeerd raakte door figuren zoals Jeffrey Lionel Dahmer (beter bekend als de Milwaukee kannibaal), die 17 mannen verkrachtte, vermoordde en opat tussen 1978 en 1991.

Openbaar

Luchin had oorspronkelijk gevraagd om het proces achter gesloten deuren te laten doorgaan, maar zijn aanvraag werd afgekeurd door de rechter. Daardoor komen alle details over de moord nu naar buiten. Op het einde van de rechtszaak riskeert de 21-jarige een levenslange celstraf voor moord en de mutilatie van een overleden persoon.