Jonge vrouw (26) kritiek na zware crash in Itegem: dronken bestuurder (24) moet rijbewijs inleveren

Booischot / Heist-op-den-Berg - Op de Gestelsesteenweg in Itegem is een auto de afgelopen nacht van de baan geraakt. Een jonge vrouw die achterin zat, werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

De bestuurder verloor de controle over het stuur ter hoogte van het kruispunt met de Bevelsesteenweg. Het voertuig kwam eerst in de gracht terecht en belandde in het bos naast de weg. De 24-jarige man uit Lier raakte lichtgewond en moest zijn rijbewijs inleveren omdat hij dronken was. De passagier die naast hem zat, een 26-jarige man uit Lier, raakte ook lichtgewond.

Een 25-jarige vrouw uit Lint die achterin de wagen zat, werd uit het voertuig geslingerd. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Een verkeersdeskundige van het parket is in de loop van de nacht afgestapt voor een onderzoek naar de juiste omstandigheden van het ongeval. De rijbaan was een tijdlang versperd.