Twintiger gewond bij vechtpartij in Leuven

Heverlee / Leuven - In Leuven is dinsdagnacht een 23-jarige man uit Rotselaar gewond geraakt bij een vechtpartij. Dat meldt de Leuvense lokale politie.

De twintiger kreeg het om een nog onduidelijke reden aan de stok met een 32-jarige man uit Leuven, waarop die laatste verschillende klappen uitdeelde. De Leuvenaar had een glas in de hand terwijl hij op zijn tegenstrever sloeg, waardoor die laatste een snijwonde opliep aan het hoofd. De jongeman werd overgebracht naar het ziekenhuis terwijl de politie op zoek ging naar de Leuvenaar, die op de vlucht was gegaan. De man kon enige tijd later ingerekend worden.