Stookolie wordt iets duurder

Stookolie inslaan wordt vanaf donderdag iets duurder. Dat meldt de FOD Economie - Algemene Directie Energie woensdag.

Voor huisbrandolie (50S) moet voor bestellingen van meer dan 2.000 liter dan maximaal 0,6924 euro per liter betaald worden, een toename met 0,58 eurocent. Voor bestellingen van minder dan 2.000 liter is dat 0,7204 euro (+0,58 eurocent) per liter, aan de pomp 0,819 euro (+0,6 eurocent).

De stijging van de prijzen is een gevolg van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten.