Panne bij Rijksregister: gemeenten kunnen geen identiteitskaarten of rijbewijzen uitreiken

Verschillende gemeentebesturen roepen hun inwoners op niet naar het gemeentehuis te komen voor identiteitskaarten, rijbewijzen of reispassen.

Reden is dat de gemeenten geen connectie kunnen maken met het Rijksregister dat door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt beheerd. “Door een panne bij het Rijksregister kunnen we je helaas niet helpen met identiteitsdocumenten en reispassen. We houden je op de hoogte wanneer de panne is opgelost”, zo waarschuwt de Antwerpse gemeente Schoten haar inwoners.

De gemeente Olen in de Antwerpse Kempen vraagt inwoners eerst telefonisch contact op te nemen met medewerkers van het gemeentehuis, vooraleer naar het gemeentehuis te komen, “omdat onze loketten van Burgerzaken een beperkte dienstverlening hebben door de problemen bij het Rijksregister.”

Op de website van de FOD Binnenlandse Zaken wordt vermeld dat “het Rijksregister buiten dienst is”. Hoe lang de panne duurt, is op dit moment nog onduidelijk.