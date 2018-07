Nederlander Clasie (ex-Club Brugge) keert terug naar Feyenoord

Jordy Clasie voetbalt komend seizoen weer in De Kuip. Feyenoord huurt de middenvelder voor een seizoen van Southampton, zo maakte de Rotterdamse club woensdag bekend. De 27-jarige Nederlander kwam het afgelopen seizoen op huurbasis uit voor Club Brugge.

Clasie doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en brak nadien door bij de hoofdmacht van de Nederlandse traditieclub. In de zomer van 2015 versierde Clasie een transfer naar Southampton, waar hij een contract voor vijf jaar ondertekende. In de Premier League kende de middenvelder een redelijk debuutseizoen maar hij kwam later steeds minder aan spelen toe.

Vorige zomer ging hij bij club Brugge op zoek naar speelminuten. Hij kwam bij blauw-zwart in totaal in 25 wedstrijden (1 doelpunt, 2 assists) in actie en veroverde met het team de titel. Nu keert de 17-voudig international op huurbasis terug naar zijn club van doorbraak.