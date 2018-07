Vakbond is boos: ambtenaren kunnen niet-gebruikte ziektedagen niet meer overdragen. “Bijzonder asociaal”

Ambtenaren kunnen hun niet-gebruikte ziektedagen niet meer overdragen. Dat is een maatregel uit het begrotingsconclaaf. “Bijzonder asociaal”, zegt Marc Saenen, secretaris voor ACV Openbare Diensten, aan Het Nieuwsblad Online.

Volgens de oude regeling hadden statutair benoemde ambtenaren recht op 21 ziektedagen per jaar. Tijdens die 21 dagen kregen ze hun volledige loon doorbetaald, daarna daalde dat tot 60% van het inkomen. Maar dat was niet alles. Als een ambtenaar minder dan 21 ziektedagen genomen had, kon hij die dagen overdragen naar het volgende jaar. Zo konden ze een aardig spaarpotje aan dagen aanleggen.. “Er zijn ambtenaren die bijna nooit ziek zijn en dankzij dit systeem merkelijk vroeger met pensioent”, zegt het kabinet Jambon.

In het begrotingsakkoord dat de federale regering dinsdag bereikte, wordt die regeling aangepast. Voortaan zal wie ziek is, een maand lang zijn of haar volledige loon krijgen. Daarna wordt dat 60 procent van het bedrag. Tegelijkertijd wordt de regeling van de ziektedagen verstrengd. De 21 dagen zullen niet meer overdragen kunnen worden naar later.

Brugpensioen

De federale regering wou de statuten van ambtenaren en de privésector harmoniseren, legt Olivier Van Raemdonck, de woordvoerder van vice-eersteminister Jan Jambon (N-VA), uit.

“Ten tweede maken we komaf met een toch wel heel vreemde regeling: niet-gebruikte ziektedagen overdragen naar het volgende jaar. Normaal is: als je ziek bent, blijf je thuis en anders ga je werken. Daarmee is de kous af. Wat is dat voor een rare regeling om ziektedagen over te zetten. Die regeling afschaffen is gewoon goed bestuur. Met de nieuwe regeling voorkomen we ook dat ambtenaren ziektedagen opsparen om dan op het einde van hun carrière in een soort brugpensioen te kunnen gaan.”

Verwijt niet pikken

Maar die beslissing valt niet in goede aarde bij de vakbond, zegt Marc Saenen, secretaris voor ACV Openbare Diensten. “We pikken het verwijt niet dat ambtenaren hun ziektedagen opsparen om vroeger in pensioen te kunnen gaan. Het ziekteverzuim bij de statutaire ambtenaren - zij die ziektedagen kunnen opsparen - ligt op 5,8,procent. Bij contractuelen - zij die niet van dit systeem kunnen genieten - ligt dat op 6 procent. Dus hoger.”

Saenen vindt de nieuwe maatregelen ‘bijzonder asociaal”. Vooral tegenover de oudere ambtenaren die meer kans lopen om door bijvoorbeeld kanker of een hartfalen langdurig thuis te zitten. Zij zullen nu veel sneller op een lager inkomen vallen.”

Uitdoven

Het kabinet Jambon wijst erop dat de nieuwe maatregel niet meteen voor iedereen ingaat. “We werken een uitdoofbeleid uit.”