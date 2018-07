Politie Brussel Noord betrapte in juni 1.533 bestuurders die te snel of door rood reden

Brussel - In de loop van de maand juni heeft de lokale politie Brussel Noord (Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node) 1.533 bestuurders betrapt die te snel reden of door een rood verkeerslicht reden. Dat meldt de politie Brussel Noord woensdag.

De overtreders werden betrapt tijdens 37 zogenaamde Radar-acties, gericht tegen overdreven snelheid en agressief rijgedrag. Die werden vooral georganiseerd in de zones 30 en 50, onder meer omdat zich in die zones veel scholen bevinden. In totaal controleerde de politie tijdens die acties 877.375 voertuigen.

Nog in de maand juni controleerde de politie het alcohol-en druggebruik van 588 bestuurders. Daarvan bleken er 20 teveel gedronken te hebben. 251 bestuurders kregen dan weer een proces-verbaal omdat ze hun gsm gebruikten achter het stuur en 218 mensen werden bekeurd omdat ze hun veiligheidsgordel niet droegen. Ook 2.357 bestuurders die geparkeerd stonden waar dat hinderlijk of gevaarlijk was, vlogen op de bon.