Betonplaat komt omhoog door hitte in Averbode

Averbode / Scherpenheuvel-Zichem - Door de hitte is een betonplaat op de Westelsebaan in Averbode omhoog gekomen, meldt de regionale televisie ROB woensdagmiddag. Incidentjes als deze komen dezer dagen wel vaker voor, zeggen ze bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Maar zout strooien zoals de Nederlanders doen om het asfalt te doen afkoelen, dat is er bij ons niet bij.

“Het ‘opstuiken’ van twee naast mekaar liggende betonplaten doet zich wel vaker voor”, zegt Veva Daniëls, woordvoerster van Wegen en Verkeer. “Dat hebben we vorig jaar op woensdag 21 juni nog voorgehad op de E314 Leuven-Lummen ter hoogte van Aarschot.”

In Nederland sturen gemeenten dezer dagen strooiwagen met zout de weg op. Dat was onder meer het geval in Arnhem, Groningen, Hoorn en Geldermalsen. “Het is op onbeschaduwde plekken zo heet dat het asfalt zacht wordt. Vooral op kruispunten trekt optrekkend verkeer het asfalt uit het wegdek”, meldt het persagentschap ANP woensdag. “Zout strooien helpt volgens de gemeenten tegen smeltend asfalt. Het zout trekt vocht uit de buitenlucht aan en koelt zodoende het asfalt. Daarnaast onttrekt het strooizout ook vocht aan het asfalt, waardoor het minder plakkerig wordt.”

“Dat gebeurt in sommige Nederlandse gemeenten, maar niet in alle”‘, reageert Veva Daniëls. “Het helpt alleen bij een bepaald type van asfalt, maar wij in Vlaanderen gebruiken dat soort asfalt niet.”

Valt er dan niets preventiefs tegen de wegenschade door hitte te doen? “Helaas niet”, aldus de woordvoerster van Wegen en Verkeer. “Onze wegentoezichters en de politie zijn waakzaam en zsignaleren ons eventuele problemen. Pas dan kunnen we actie ondernemen om de schade aan het wegdek zo snel mogelijk te herstellen.”