Vrachtwagenbestuurder overleden na ongeval op E40 in Oostkamp

Oostkamp - Bij een zwaar verkeersongeval op de E40 ter hoogte van Oostkamp is een vrachtwagenchauffeur overleden. Dat bevestigt de West-Vlaamse wegpolitie. Door het ongeval staat er in beide richtingen een lange file.

Het ongeval gebeurde rond 11.50 uur op de E40 ter hoogte van Oostkamp. Een vrachtwagen reed richting binnenland toen het voertuig plots naast de snelweg en tegen een duiker belandde. Bij de crash zou de bestuurder uit het raam van zijn voertuig geslingerd zijn. Het slachtoffer moest uit zijn hachelijke positie bevrijd worden door de hulpdiensten, maar overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De midden- en rechterrijstrook blijven door de takelwerken nog zeker tot 14.30 uur versperd. Daardoor staat er een file van aan de verkeerswisselaar in Brugge. Het verkeer richting binnenland moet rekening houden met ongeveer drie kwartier vertraging. Het Vlaams Verkeerscentrum adviseert het verkeer richting Antwerpen om te rijden via de A11 en de E34. Op de E40 richting kust staat momenteel een file vanaf Aalter. Daarom krijgt ook het verkeer vanuit Antwerpen de raad om de E34 en de A11 te volgen richting kust. Verkeer vanuit Aalter naar Brugge rijdt het best om via de N44 richting Maldegem.

