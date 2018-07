Minder minderjarigen betrapt in het bezit van drugs

In 2016 en in de eerste semester van 2017 werden er 3.071 en 1.610 minderjarigen betrapt in het bezit van drugs. Dat zijn er veel minder dan in 2014 en 2015 toen dat nog respectievelijk 3.700 en 3.791 keer het geval was. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een schriftelijke vraag van Gautier Calomne (MR).

De meeste minderjarigen in het bezit van drugs werden in de eerste helft van 2017 betrapt in het Vlaamse Gewest (862), gevolgd door Wallonië (518) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (230). In de meeste gevallen ging het om het bezit van cannabis (1.424), gevolgd door XTC en amfetamines (83), cocaïne (29), medicamenten die geklasseerd zijn als drugs (12), opiaten (10) en hallucinogenen (4).