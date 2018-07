Passagiers springen in het water nadat grote brand ontstaat op toeristenboot

De opvarenden van een toeristenboot voor de kust van de Spaanse provincie Galicië werd dinsdag opgeschrikt door een grote brand. Veel passagiers probeerden zichzelf in veiligheid te brengen door in het water te springen. Desondanks lag het aantal gewonden hoog: 38 van de 52 mensen aan boord hadden verwondingen opgelopen.

De oorzaak van de brand is voorlopig onduidelijk, al wordt vermoed dat een explosie in de keuken van de boot mogelijk aan de basis ligt. Er ontstonden onmiddellijk vuur, waarna de passagiers in paniek een manier zochten om zichzelf in veiligheid te brengen. Volgens de Spaanse politie waren er 52 mensen aan boord, waaronder acht kinderen en vier crewleden.

In totaal kwamen 22 ambulances ter plaatse, samen met twee reddingshelikopters en enkele boten. Zeker twee personen hadden ernstige brandwonden opgelopen, terwijl de overige passagiers naar medische centra werden overgebracht in Pontevedra.

José Antonio Cacabelos, de burgemeester van O Grove, reageerde achteraf op het incident. “Het goede nieuws is dat er geen doden zijn gevallen”, vertelde hij. “Maar we moeten maatregelen nemen om mensen te verzekeren dat dit niet opnieuw zal voorvallen.”