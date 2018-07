Mensen dienen alsmaar vaker klacht in wegens discriminatie

Het aantal geregistreerde inbreuken op de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie op basis van bijvoorbeeld seksuele geaardheid is in de periode 2012-2016 gestegen van 163 in 2012 tot 185 in 2016. Tijdens de eerste trimester van 2017 werden er opnieuw 33 inbreuken vastgesteld. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een schriftelijke vraag van Daniel Sensaeel (PS).

Senesael vroeg naar gedetailleerde cijfers op vlak van homofobie maar volgens Jambon wordt gelet op het gevoelige karakter van bepaalde gegevens de aard van de discriminatie niet geregistreerd in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG). Het gaat hierbij overigens ook maar enkel over inbreuken op de anti-discriminatiewet en niet over gemeenrechtelijke misdrijven zoals het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen met een homofoob motief.

De omzendbrief uit 2013 van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en het College van Procureurs-generaal betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake discriminatie en haatmisdrijven voorzag in de aanduiding van referentieambtenaren binnen de lokale politie en eerstelijnsdiensten van de federale politie. Op dit ogenblik zijn er reeds 171 dergelijke ambtenaren aangeduid. “Wat de lokale politie betreft beschikt nog niet elke politiezone over een referentieambtenaar. Dat is wel het geval bij elke eerstelijnsdienst van de federale politie”, aldus Jambon.