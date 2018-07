Hartverscheurende taferelen na Griekse bosbranden: man op zoek naar bezittingen van vrouw nadat ze sterft in vlammenzee

De tol na de verwoestende bosbranden in Griekenland is loodzwaar: minstens 79 doden, tientallen gewonden en honderden vermisten. Om dan nog maar te zwijgen van de slachtoffers die al hun bezittingen kwijt zijn en momenteel zonder woning zitten. Nu het vuur onder controle is, komen er steeds meer hartverscheurende verhalen van mensen die hun dierbaren verloren zijn.

Een nationaal drama. Een Griekse tragedie. Premier Alexis Tsipras spreekt van de grootste natuurramp die Griekenland de voorbije decennia heeft getroffen. Hij riep dinsdag alvast de noodtoestand uit en kondigde drie dagen van nationale rouw af. Wat zijn land de voorbije dagen heeft doorstaan, kent dan ook zijn gelijke niet. Bij de verwoestende bosbranden zijn er al minstens 79 doden gevallen, van wie de brandweer dinsdag alleen al 26 slachtoffers in een massagraf heeft ontdekt. De verkoolde lichamen lagen er dicht tegen elkaar geklemd, sommigen hand in hand, op enkele tientallen meters van het strand van het kustplaatsje Mati. De helft onder hen waren kindjes die niet tijdig tot aan het veilige water waren geraakt. “Ze moeten vermoed hebben dat hun einde naderde, hebben elkaar stevig vastgenomen en een laatste knuffel uitgewisseld”, klinkt het bij Nikos Economopoulos, hoofd van het Griekse Rode Kruis.

(lees verder onder de foto)

Foto: AP

Verrast inferno

Onder de dodelijke slachtoffers bevindt zich onder meer de Vlaming Dirk Bonte (63). Hij was samen met zijn zoon Alexander (13) op vakantie in Mati, het plaatsje dat maandagnacht werd geëvacueerd. Zeker is dat het lichaam van Bonte is teruggevonden in de zee. Zijn zoon ligt in een lokaal ziekenhuis. Hij is niet gewond, maar verkeert wel in shock.

IN BEELD. Verwoestende bosbranden teisteren Griekenland

Ook Panagiotis Dagalos, die samen met zijn zoontje is ontsnapt aan de vuurzee, is diep onder de indruk van wat hij heeft meegemaakt. Het gezin bevond zich in Mati, toen ze plots opmerkten hoe snel de vlammenzee dichterbij kwam. Ze probeerden weg te vluchten van het vuur en staken al hun bezittingen in hun wagen. Maar het vuur was te snel en kwam té dicht om nog te vertrekken. Het gezin zag zich genoodzaakt om naar het strand te vluchten. “Ik nam mijn kind mee en liep naar de zee. En mijn vrouw… ik weet niet wat er gebeurd is. Ik denk dat ze gegrepen is door het vuur”, getuigt de man tegenover het persagentschap Reuters.

De man is woensdag in de restanten van de auto waarin het gezin wou vluchten, op zoek gegaan naar een aandenken van zijn vrouw. Hij en zijn zoontje bleven ongedeerd.

(lees verder onder de video)

Video: Reuters

De hulpdiensten vermoeden de komende dagen nog meer gruwelijke taferelen. Er is namelijk nog steeds sprake van honderden vermisten. Evangelos Bournous, de burgemeester van het getroffen kuststadje Rafina, vreest dan ook dat het dodentol nog zal oplopen tot meer dan honderd slachtoffers.

Huwelijksreis spat uiteen

Wanhopige familieleden proberen intussen op verschillende manieren contact te krijgen met hun dierbaren. Via sociale media, maar ook via een daartoe speciaal opgezette website. De Griekse overheid vraagt aan familieleden om alvast ook aan hen zo veel mogelijk concrete informatie mee te geven over vermiste personen.

Zo is er Yiannis Philippopoulos, vader van tweeling Sophia en Vasiliki (9). Hij zag zijn twee meisjes voor het laatst levend op televisie, toen ze gered werden door een vissersboot. Sindsdien heeft hij niets meer vernomen van hen. Ook van hun grootouders, die bij hen waren die dag, heeft hij niets meer gehoord.

(lees verder onder de foto’s)

Foto: AFP

Foto: AFP

Ook Zoe Holohan, een Ierse vrouw, is wanhopig op zoek naar haar man Brian O’Callaghan-Westropp. Het koppel was sinds enkele dagen op huwelijksreis in Griekenland, en verbleef in een resort vlakbij het zwaar getroffen Mati. Toen ze de vlammen dichterbij zagen komen, sloegen ze op de vlucht. Maar op een bepaald moment zijn ze elkaar kwijtgeraakt. Zoe ligt in het ziekenhuis met brandwonden, maar van Brian is geen spoor. Een vriend van het koppel gaat voorlopig uit van het beste: “Geen nieuws is goed nieuws. We hopen gewoon dat Brian nog zodanig versuft in het ziekenhuis ligt, dat hij voorlopig nog niets kan zeggen, klinkt het tegen de krant Daily Mail.

(lees verder onder de foto’s)

Brian en Zoe zijn elkaar kwijtgeraakt toen ze op de vlucht sloegen voor de vlammen. Foto: FB

Foto: AFP

En dan zijn er nog de tientallen gewonden: 23 kinderen en 164 volwassenen, allemaal met brandwonden of ademhalingsproblemen verzorgd in het ziekenhuis. Elf kinderen en 71 volwassenen, onder wie tien kritiek, bevinden zich nog steeds in het ziekenhuis.

Overlevende Giannis Labropoulos bevond zich vlakbij de vuurzee toen hij de dood in de ogen keek. Hij was onderweg van Patras naar Athene toen de vlammen plots heel dichtbij kwamen. “We konden niet verder kijken dan twintig meter, maar plots voelden we een verzengende hitte en zagen we vuur. Ik dacht dat zoiets nooit kon gebeuren. We waren echt bang. Onze wagen werd voortdurend getroffen door takken en puin. We wisten zelfs niet eens of we het zouden overleven. De kracht van het vuur en de intense hitte: het is iets wat we liever nooit meer willen meemaken”, vertelt hij aan een correspondent van de BBC.

(lees verder onder de foto)

Foto: EPA-EFE

Verdonken

Vooral de snelheid waarmee het vuur zich verspreidde, heeft veel mensen verrast. “Het ging allemaal heel erg snel. We zagen de vlammen eerst nog vanop een grote afstand. Maar in geen tijd waren we plots omsingeld door veel vuur”, getuigt Nikos Stavrinidis, die met zijn vrouw zijn zomerhuisje aan het opknappen was.

De man vluchtte samen met zijn vrouw en vier vrienden in de zee, om te ontsnappen aan de rook. Maar eenmaal in het water geraakten ze gedesoriënteerd, verloren ze het zicht op de kustlijn en dreven ze verder af door de wind en de golven. Twee mensen van hun groep overleefden het niet.

“Het is vreselijk om de persoon naast jou te zien verdrinken, terwijl je niet eens in staat bent om die te helpen”, getuigt Stavrindis met gebroken stem aan persagentschap AFP. Hij had meer geluk en overleefde de hel. Een vissersboot pikte hen op en bracht hen veilig aan land. Daar dringt stilaan door wat hij de voorbije 24 uur heeft moeten doorstaan.

Foto: EPA-EFE

Foto: Photo News

Foto: AP

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE