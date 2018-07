Tientallen vermisten na aardverschuiving door hevige regen in Myanmar

Door de hevige regen staan ook heel wat plaatsen in het land onder water. Foto: EPA-EFE

Minstens 27 mensen zijn vermist en vermoedelijk omgekomen door een aardverschuiving in een jademijn in het noorden van Myanmar. Dat heeft een lokaal parlementslid woensdag gemeld.

Door de hevige regenval vond dinsdag een aardverschuiving plaats in de bergachtige staat Kachin in het noorden van het land. Minstens 27 mensen zouden vermist zijn. “De lichamen zijn nog niet geborgen omdat de hulpverleners er zich nog niet wagen als gevolg van de onstabiele grond en de hevige regen”, verklaarde parlementslid Khin Maung Myint van de regerende Nationale Liga voor Democratie.

Kachin is het centrum van de Myanmarese jade-industrie, die floreert dankzij de vraag uit buurland China. De mijnen zijn wel bijzonder gevaarlijk voor de vaak illegale arbeidskrachten van de mijnbedrijven. De mijnen trekken ook heel wat armen aan die hopen dat ze in het omliggende afval nog stukken jade kunnen vinden. De de facto leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, beloofde de arbeidsomstandigheden aan te pakken, maar de dodentol blijft hoog. Dit jaar lieten in deze streek al tientallen mensen het leven bij verschillende incidenten.