Landbouwers krijgen minder water voor velden, pompen moeten Albertkanaal bevaarbaar houden

Sinds dinsdagavond zijn de watervangen voor landbouw en natuur op het Albertkanaal en de Kempense kanalen met 80 procent verminderd. Eerder waren ze al met 50 procent verminderd. Dat vernam Belga bij De Vlaamse Waterweg.

De watervangbeperking houdt in dat de waterafvoer richting de grachten, die leiden tot de irrigatie van landbouw- en natuurgebieden, wordt teruggebracht. “Dit gebeurt met behulp van een schuif van een meter breed die zich in de oever van het kanaal bevindt. Deze kunnen we manueel omhoog en omlaag draaien om het watervolume richting deze grachten te regelen”, zegt Liliane Stinissen, verantwoordelijke externe communicatie van De Vlaamse Waterweg nv. Voorts wordt ook het ‘zuinig of beperkt schutten’ in Wijnegem op het Albertkanaal, toegepast. Dat betekent dat verschillende schepen in de sluizen samengevoegd worden om waterverlies te beperken.

Vorige maandag waren door de snelle peildaling in de kustregio al een aantal diepgangbeperkingen van kracht in West- en Oost-Vlaanderen. Schippers krijgen de raad om voldoende traag te varen. Zo vermindert de schade aan de oevers en de kans op romp- en schroefschade.

Aan het Albertkanaal waren ook maandag al de waterkrachtcentrales in Wijnegem, Olen en Ham stilgelegd om water te besparen. In Olen en Ham zijn deze centrales ingeschakeld als pompen. Er wordt dagelijks water teruggepompt naar de hogere delen van het Albertkanaal om te verhinderen dat er water verloren gaat tussen de sluizencomplexen.