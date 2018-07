Controverse nadat Barcelona transfer kaapt: AS Roma doet op ongeziene manier boekje open en dreigt met rechtszaak

Er is aardig wat te doen rond de transfer van de 21-jarige Braziliaan Malcom van het Franse Bordeaux naar de Spaanse topclub Barcelona. Eerder leek het er immers op dat de aanvaller naar het Italiaanse AS Roma zou trekken - de twee clubs hadden hun akkoord zelfs al aangekondigd. Maar Barcelona wist de speler toch nog af te snoepen, tot woede van de Romeinen. Die doen op hun website op ongeziene wijze een boekje open. Een boze technisch directeur Monchi legt alle details uit en dreigt zelfs met een rechtszaak.

“Wat met Malcom gebeurde is makkelijk uit te leggen, maar moeilijk te begrijpen”, vertelt Monchi over de afgesprongen transfer op de officiële website van AS Roma. “We hadden een akkoord met de speler, zijn makelaar en zijn club. We hadden ook toestemming gekregen om de speler naar Rome te laten vliegen voor medische testen. Een vliegtuig zou om 21 uur vertrekken en om 23 uur landen: alles was geregeld.”

De twee clubs hadden hun akkoord ook al bekendgemaakt. Dat gebeurde op vraag van Bordeaux-voorzitter Stephane Martin, aldus Monchi. “Hij zei me dat veel geruchten de ronde deden over de transfer en dat het voor hen beter zou zijn een officiële mededeling te doen dat de clubs een akkoord bereikt hadden. Om die reden zijn wij gevolgd met eenzelfde mededeling op onze website.”

Op de valreep beter bod van Barcelona

Monchi wist dat aardig wat clubs waaronder ook Barcelona verregaande interesse hadden in de Braziliaanse aanvaller met het goede afstandsschot. Net om die reden had hij de deal zo snel mogelijk afgerond. Maar tot zijn verbazing kreeg hij die avond een telefoontje dat hij niet verwacht had.

“Eén van de vertegenwoordigers van de speler belde me om te zeggen dat Bordeaux Malcom niet langer toestemming gaf om naar Rome te reizen. Ik belde hun voorzitter, en die vertelde me dat ze een bod hadden gekregen van Barcelona dat beter was dan het onze en dat we Malcom niet konden hebben als we niet meer zouden betalen. Ik heb hem toen gezegd dat we een akkoord hadden, maar hij zei dat er nog niets getekend was.”

Trots ingeslikt en toch nog meer geld geboden

Monchi baalde omwille van die manier van werken. “Ik heb onze voorzitter op de hoogte gebracht en hij heeft me gevraagd door te drukken en hoger te bieden dan Barcelona. Dat was tegen mijn zin, maar hij stond erop.”

“Daarna heb ik opnieuw naar de voorzitter van Bordeaux en de makelaars gebeld met de boodschap dat Roma klaar was om het bod van Barcelona te overtreffen. De voorzitter zei me dat we het officieel moesten inzenden. Om 23 uur hebben we dan een officieel document doorgestuurd met het bod dat onze voorzitter wilde doen.”

Dreigen met juridische actie

Pas als het bod goedgekeurd was, zou de speler toestemming krijgen om naar Rome te reizen voor medische testen. De makelaar van Malcom zou op de middag nog eens afspreken met het bestuur van Bordeaux om de deal te bekrachtigen. Maar weer gebeurde dat niet.

“Ik hoorde mijn verbazing dat de makelaars en Bordeaux weer een beter bod wilden, omdat Barcelona bleef aandringen”, vertelt Monchi. “Toen heb ik hen gezegd dat dit genoeg is. Wij wilden niet meedoen aan een veiling. We bekijken nu of we juridische actie kunnen ondernemen. Het klopt dat niets getekend was, maar de vele berichten (waaruit een akkoord blijkt, nvdr) zouden op zijn minst bekeken moeten worden.”

Malcom bij zijn presentatie bij Barcelona. Foto: REUTERS

Waarom Barcelona en AS Roma Malcom er zo graag bij wilden

Barcelona zou uiteindelijk 41 miljoen euro betaald hebben voor de Braziliaan. Een bedrag dat nog meevalt gezien het seizoen dat Malcom kende. De linksvoetige rechtsbuiten ontwikkelde zich tot één van de meest spectaculaire spelers van de Franse Ligue 1. Hij was in 2017/2018 goed voor maar liefst twaalf goals en zeven assists en scoorde geregeld met knappe afstandsschoten. Bovendien is hij nog maar 21 jaar oud en heeft hij dus flink wat potentie om nog beter te worden.

