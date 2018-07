Leuven laat poorten van middeleeuwse stadsomwalling oplichten in straatbeeld

Heverlee / Leuven - In Leuven is gestart met de werken om de poorten uit de 12e-eeuwse stadsomwalling weer zichtbaar te maken in het straatbeeld. Op de plaatsen waar zich de 11 oude stadspoorten bevonden worden in het wegdek stalen strips aangebracht met daarin de oorspronkelijke namen van de poorten. ‘s Avonds lichten de strips op en brengen zo de oude poorten weer tot leven.

De eerste strips, die dwars over de straat lopen, werden reeds aangebracht in de Tiensestraat. Tot 31 augustus worden er nog aangebracht in de Schapenstraat (Wolvenpoort), de Redingenstraat (Redingenpoort) en Naamsestraat (Proefstraatpoort). Later volgen de andere poorten. Sfeervolle ledverlichting in de band zorgt ervoor dat men ook ‘s avonds de locatie van de vroegere stadspoort kan zien.

De eerste stenen omwalling van Leuven was 2.700 meter lang en werd opgebouwd in de periode 1156-1165. Het was een min of meer cirkelvorming muurgordel met de Sint-Pieterskerk als middelpunt. Ter hoogte van de belangrijkste invalswegen was de omwalling onderbroken door elf stenen poorten.Op de plaats waar de Dijle de stad binnenstroomde en haar weer verliet waren 2 waterpoorten voorzien. Her en der in de stad blijven nog restanten van de muur bewaard. De stadspoorten werden rond het einde van de 18de of begin van de 19e eeuw gesloopt.