KV Mechelen ontbindt contract van Faycal Rherras

Rechtsachter Faycal Rherras kan transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Zijn contract bij KV Mechelen werd in onderling overleg ontbonden, zo maakte Malinwa dinsdag bekend.

Rherras, die behalve de Belgische ook de Marokkaanse nationaliteit heeft, ondertekende vorig jaar een contract tot juni 2019 in het AFAS Stadion Achter de Kazerne. KV Mechelen was de vleugelverdediger gaan halen bij de Schotse eersteklasser Heart of Midlothian. Toenmalig trainer Yannick Ferrera kende Rherras nog van bij STVV, waar hij tussen 2014 en 2016 voetbalde.

De 25-jarige Rherras kon zich echter niet doorzetten en werd in januari al meteen uitgeleend aan Hibernian in Schotland. Hoewel het jeugdproduct van Standard, Club Brugge en Beerschot nog een jaar onder contract lag, mocht Rherras beschikken.