Maxime Lestienne is officieel speler van Standard: de offensieve middenvelder werd vandaag voorgesteld in Luik. De transfer hing al langer in de lucht.

De 26-jarige Lestienne is een jeugdproduct van Moeskroen. Hij debuteerde er in 2008 als prof, waarna hij in 2010 naar Club Brugge verhuisde. Daar ontwikkelde de linksvoetige winger zich tot een absolute smaakmaker in de Belgische competitie.

Vanaf 2014 koos Lestienne voor het buitenland en speelde hij voor achtereenvolgens voor Al-Arabi, Genoa, PSV Eindhoven (met een kampioenstitel in 2016), Rubin Kazan en Malaga. Woensdag zette hij zijn krabbel bij Standard, waar hij de opvolger van Junior Edmilson moet worden. De details van het contract zijn niet bekend.

“Standard de Liège heet Maxime van harte welkom en wenst hem veel succes toe in onze clubkleuren”, klinkt het.

Lestienne krijgt bij de bekerwinnaar en vicekampioen rugnummer 22. Standard opent de Belgische competitie vrijdagavond met een thuiswedstrijd tegen AA Gent.

