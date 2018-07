Amper schaduw, geen voedsel en geen drinkwater: baasje laat hond aan lot over ondanks hittegolf

Houthalen-Helchteren - Omdat een hond op de Kastanjestraat in Houthalen-Helchteren maar bleef blaffen, ging de politie er dinsdag na een melding van een buurtbewoner een kijkje nemen. Eenmaal ter plaatste stelden de agenten een zwaar geval van dierenverwaarlozing vast.

Wat tijdens de hittegolf geldt voor mensen, geldt ook voor dieren: veel drinken, veel schaduw en zware inspanningen vermijden. Maar de eigenaar van een Mechelse herder nam die aanbevelingen duidelijk niet zo nauw. Want toen de agenten na een melding een bezoekje brachten aan een woning in de Kastanjestraat, troffen ze er een verwaarloosde hond aan die met een veel te korte ketting zat vastgeketend aan een autowrak.

“Er was geen drinkwater of voedsel voor de hond voorzien en ook de beschutting was onvoldoende om het dier te beschermen”, klinkt het bij politiezone CARMA.

De hond werd door de politie in beslag genomen en overgebracht naar het dierenasiel in Genk. De Inspectiedienst Dierenwelzijn op de hoogte gebracht en zal de zaak verder opvolgen. De eigenaar zal verhoord worden.