Vlaams-Brabant verbiedt water oppompen en onnodig verbruik

De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant vaardigt een politiebesluit uit dat onmiddellijk onnodig waterverbruik verbiedt in de ganse provincie. Tevens wordt een captatieverbod voor het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen ingesteld.

Al in 15 Vlaams-Brabantse golden strenge voorwaarden. Nu worden die uitgebreid naar heel de provincie. “Ons water is kostbaar en we moeten er spaarzaam mee omgaan. We moeten het gebruiken voor de essentiële toepassingen, en niet onnodig verspillen”, zegt Kaat Boon, waarnemend provinciegouverneur.

Captatieverbod

Op de onbevaarbare waterlopen kunnen lage peilen gezondheidsrisico’s vormen en ecologische schade berokkenen. Op verschillende plaatsen staan er al waterlopen droog. Om verdere schade en gezondheidsrisico’s te vermijden, wordt er nu een captatieverbod voor deze waterlopen ingesteld. Dit betekent dat er geen water uit deze waterlopen meer mag opgepompt worden. Voor de bevaarbare waterlopen wordt de situatie nauw op de voet gevolgd en wordt mogelijk later, indien nodig, ook nog een captatieverbod ingesteld.

Verbod op onnodig gebruik van water

- Het is 24u/24u verboden om water uit het publiek leidingnet te gebruiken: voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd;

•voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;

•voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;

•voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;

•voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;

•voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;

•in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel of het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

- Deze activiteiten mogen wel nog met niet-leidingwater (putwater, regenwater), maar enkel tussen 20 en 8 uur, omwille van verdamping overdag.

Overtreders riskeren geldboete en/of gevangenisstraf.

Andere provincie

Antwerpen

De eerste provinciegouverneur die de lijst met maatregelen ondertekende, was Cathy Berx. In Antwerpen mag niemand dus nog leiding- of grondwater gebruiken om bijvoorbeeld motorvoertuigen af te spuiten, zwembaden of fonteinen te vullen, straten proper te spuiten en tuinen en sportterreinen te besproeien. Het verbod geldt 24 uur per dag en zeven dagen op zeven.

West-Vlaanderen

Gezien het landbouwkarakter van de provincie oordeelt West-Vlaanderen dat ‘s nachts sproeien met regen- of putwater wel nog altijd mag. Leidingwater gebruiken, blijft weliswaar uit den boze, zowel overdag als ‘s nachts.

Oost-Vlaanderen

In alle Oost-Vlaamse gemeenten geldt sinds vorige week een totaalverbod op het gebruik van leidingwater voor onder meer het wassen van auto’s, vullen van zwembaden en bevochtigen van tuinen ingesteld. Ook het gebruik van regenwater is beperkt: dat mag enkel ‘s nachts ingezet worden. Er is - net als in West-Vlaanderen - een oppompverbod van kracht.

Limburg

De Limburgse gouverneur Herman Reynders stelt het verbod op de verspilling van leidingwater ook in. Daar wordt morgen pas beslist of het verbod ook voor grond- en regenwater zal gelden.