Daar was eindelijk de regen, maar toch betekent dat niet het einde van de hitte. Hoe kan dat?

Even regen in Gent: niet te vroeg gejuicht. Foto: fvv

Een flinke plensbui betekende vroeger vaak het einde van een hitteperiode. Nu niet. Hoe komt dat?

Gentenaars ontwaakten woensdagochtend zielsgelukkig, toen ze merkten dat de regen met bakken uit de lucht viel. Want maakt zo’n stortbui doorgaans geen einde aan ondraaglijke hitteperiodes? Wie vlak na de regen de straat op ging, dacht misschien van wel, maar enkele uren nadien was het weer bakken en braden.

De reden? Allereerst: het was veel te weinig regen. Weerman Frank Deboosere verduidelijkt dat het maar over een hele smalle strook boven delen van Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant geregend heeft. Dat is twee keer niks, vergeleken met de hitte en droogte in grote delen van Europa.

Energie

Dat het plaatselijk toch even tot tien graden kouder werd, is volgens Deboosere wel degelijk te danken aan de regen. Lokaal is tot 20 liter per vierkante meter gevallen, en als de zon nadien weer tevoorschijn komt, heeft die even nodig om dat water te verdampen. Pas nadien kan ze al haar energie opnieuw aanwenden om de aarde op te warmen.

Om de temperatuur op grote schaal te doen dalen, is dus veel meer regen nodig, netjes gelijk verdeeld over het hele land en bijvoorbeeld 24 uur aan één stuk. De grond heeft immers tijd nodig om water op te nemen. Het water van een korte en hevige bui spoelt nu namelijk grotendeels weg.

Fronten

Maar Deboosere zegt dat de hitte pas echt zal verdwijnen als de luchtsoorten of luchtmassa’s veranderen. Zij worden van elkaar gescheiden door vrij abrupte overgangsgebieden: ‘fronten’. Pas wanneer verschuivende lage- en hogedrukgebieden onze huidige luchtmassa naar andere oorden duwen, zal de temperatuur structureel veranderen.

Dat hoeft trouwens niet per se gepaard gaan met helse stortbuien. Er is dan sprake van een zogenaamd ‘glazen front’: veel wind, maar geen druppel regen. En dan is het ineens een pak kouder (of warmer). Bovendien verandert zo’n front niks aan de droogte, daar heb je nog steeds regen voor nodig.