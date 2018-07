Minitornado teistert Bastenaken: “Plots zagen we onze tent in het rond vliegen”

Bastenaken en Houffalize zijn dinsdag getroffen door een paar minitornado’s. “Het begon ’s morgens al een beetje, maar de grootste wervelwind passeerde rond vijf uur ’s namiddags”, aldus scoutsleden die er op kamp waren.

Een scoutskamp in Taverneux, Houffalize, is iets anders verlopen dan verwacht. Dinsdagmorgen werden de leden verrast door een minitornado. “Het begon met luid gedonder en voor we het wisten, zagen we onze tent in het rond vliegen”, aldus een ooggetuige. “Maar ook ons ander gerief zoals matjes en alles wat in de tent lag, vloog mee. Gelukkig is er niemand gewond geraakt, maar het kon ook anders afgelopen zijn.”

Volgens meteoroloog David Dehenauw is zo’n minitornado helemaal niet raar. “Deze wervelingen van stof worden gevormd doordat de warmere lucht wordt verplaatst naar een koeler gebied. En dat gebeurt door een opwaartse en roterende spiraal.”