Vrouw wil van echtgenoot scheiden na 40 jaar liefdeloos huwelijk, maar mag niet van rechters: “Ik ben er kapot van!”

Een vrouw die van haar man wilde scheiden, krijgt het deksel op de neus. Vijf Britse rechters hebben besloten dat Tini Owens (68) getrouwd zal moeten blijven met Hugh (80) Owens, ook al zijn ze naar eigen zeggen “al 40 jaar verwikkeld in een liefdeloos huwelijk”. Dat schrijven verschillende Britse media.

Een ongelukkig huwelijk is geen juridisch geldige reden om te scheiden. Dat is de teneur van de beslissing van het Britse Supreme Court. De echtscheiding voor het koppel was al eerder afgekeurd, maar nu hebben vijf rechters ook het beroep daartegen verworpen. Dat wil zeggen dat Tini en Hugh uit het Britse Worcester minstens tot in 2020 getrouwd moeten blijven.

Wie niet kan bewijzen dat zijn of haar huwelijk ten ondergaat aan overspel of onredelijk gedrag, mag in het Verenigd Koninkrijk zijn of haar huwelijk niet zomaar ongedaan maken. Pas wanneer het koppel vijf jaar lang apart woont, kan men de scheiding inzetten. En dat is bij de Owens nog niet het geval, aangezien Tini pas in februari 2015 definitief vertrok uit hun huis. Nog twee jaar en ze mag de scheiding opnieuw proberen aanvragen.

Verpest of verveling

40 jaar geleden stapten Tini en Hugh Owens in het huwelijksbootje. Voor de buitenwereld leek hun verbintenis geslaagd, want ze kregen twee gezonde kinderen. Maar volgens de vrouw des huizes maakte haar rijke echtgenoot haar diep ongelukkig. “Mijn huwelijk is ondertussen volledig in elkaar gestuikt. Ik ben de wanhoop nabij”, zei Tini.

Haar argumenten waren duidelijk. “Het gebrek aan liefde maakt me zo verdrietig. Al jaren slapen we niet meer in hetzelfde bed. Hij is zo ongevoelig ten opzichte van mij. Er zit geen sprankel liefde in zijn reacties en zijn manier van spreken. Hij vertrouwt me helemaal niet, behandelt me als een klein kind en hij toont geen enkele interesse meer”, zei Tini. Dat verleden veranderde haar hoop voor de toekomst. “Er zijn helemaal geen vooruitzichten: niets wijst erop dat dit ooit nog beter wordt.”

En Hugh? Die kijkt wat apathisch toe. De tachtiger ziet het probleem niet echt en vindt dat “hij nog wel een paar jaar met Tini kan genieten”. Volgens hem “verveelt” ze zich gewoon een beetje en is het haar fout dat hun huwelijk in het slop zit, omdat ze interesse toonde in andere mannen. Hij wou dan ook niet zomaar van zijn vrouw scheiden, waardoor Tini hem voor de rechter sleepte.

“Te verwachten”

Maar rechter Robin Tolson koos echter de kant van Hugh Owens. In zijn argumentatie verklaarde hij dat “dergelijke verminderde gevoelens te verwachten zijn in een huwelijk”. Samen met de vier andere rechters weigerde hij dinsdag dan ook om het huwelijk te ontbinden.

“Een zeldzaam voorval in deze moderne tijden”, reageerde de advocaat van mevrouw Owens, meester Philip Marshall tegen BBC. “Mijn cliënte is er kapot van. De beslissing zorgt ervoor dat ze niet verder kan met haar leven.”

Daar is gespecialiseerd advocate Ayesha Vardag het helemaal mee eens. “Deze zaak toont echt gewoon aan hoe absurd hun verbinding nog is: als er iemand zo veel geld besteedt om te kunnen winnen en daarmee iemand anders diepongelukkig te houden, dan is er toch geen toekomst meer voor hen? Laat haar gewoon gaan.”