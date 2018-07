En het doelpunt van het WK werd gescoord door… een Fransman (en dus niet door Chadli)

De FIFA heeft op Twitter bekendgemaakt welk doelpunt het mooiste was van het WK in Rusland. De 3-2 tegen Japan van Nacer Chadli na een sensationele counter heeft het niet gehaald. De eer van goal van het WK is voor Benjamin Pavard.

De verrassende rechtsback van wereldkampioen Frankrijk maakte een beauty in de achtste finale tegen Argentinië. Hij krulde een volley perfect in de linkerhoek.

Het doelpunt werd door voetbalfans gekozen boven zeventien andere WK-golazo’s. De stemming verliep via de site van de FIFA. Ook het doelpunt van Chadli tegen Japan was een van de kandidaten, maar haalde het dus niet.