Vulkaanuitbarsting op Hawaï kan nog jaren duren: geologen vrezen zware gevolgen

De uitbarsting van de Kilauea, een vulkaan op Hawaï, kan nog maanden of zelfs jaren duren. Dat blijkt uit bevindingen van Amerikaanse geologen. En indien de lavastroom van richting verandert, zien nog maar eens een heleboel eilandbewoners zich genoodzaakt om een ander onderkomen te zoeken.

Sinds de start van de uitbarsting, die op drie mei gestart is, zijn er al 712 woningen vernield. Duizenden bewoners hebben intussen noodgedwongen een nieuw onderkomen moeten zoeken. Maar volgens onderzoekers kan de lavastroom de komende weken of maanden weleens van richting veranderen. En daardoor zijn er mogelijk nog meer dorpjes in gevaar.

“Als de vulkaanuitbarsting zich op dit niveau blijft handhaven, zal het wellicht maanden tot zelfs twee jaar duren vooraleer de vulkaan opnieuw tot rust komt”, luidt het in een rapport van een groep Amerikaanse geologen. Zij helpen de lokale autoriteiten op Hawaï om sinds de vulkaanuitbarsting potentiële gevaren in kaart te brengen.

(lees verder onder de foto)

Foto: AP

Waarom de uitbarsting zo lang kan duren? In tegenstelling tot vorige uitbarstingen van de Kilauea, waarvan de langste ooit 88 dagen heeft geduurd, bevindt de lava zich nu rond één specifieke kloof. Daardoor blijft de lavadruk behoorlijk hoog en stroomt er momenteel vanuit de kloof een 400 meter lange lavarivier richting de oceaan.

“Het grootste gevaar schuilt zich in de blokkering van dat lavakanaal. Of in de kanaalmuur die instort. Daardoor zal de lava wellicht een andere koers moeten zoeken, afhankelijk van waar het probleem zich precies stelt”, luidt het nog in het rapport.

De onderzoekers brachten enkel de risico’s in kaart van zodra de lava van richting zou veranderen, meer bepaald naar dorpjes ten noorden van het lavakanaal. En net omdat de bewoners langs die kant nog niet zijn geëvacueerd. Mensen die ten zuiden van de vulkaan wonen, hebben intussen al elders een onderkomen gevonden.

Foto: Photo News

Foto: REUTERS