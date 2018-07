Verscherpte politiecontrole aan Izegems zwembad door Noord-Franse amokmakers

Izegem - Wie een frisse duik wil nemen in het openluchtzwembad van Izegem hoeft niet te schrikken als er een politiepatrouille met drugshonden aanwezig is. Burgemeester Bert Maertens (N-VA) verscherpt er namelijk de controle nadat er deze week enkele incidenten waren met Noord-Franse jongeren. Ook tassen en rugzakken zullen gecontroleerd worden.

Na enkele recente incidenten met Noord-Franse jongeren in het openluchtzwembad van Izegem neemt burgemeester Bert Maertens (N-VA), in overleg met de politie en de sportdienst, extra maatregelen die de veiligheid in en rond het zwembad moeten garanderen. “De amokmakers krijgen een toegangsverbod opgelegd. Sinds gisteren is er verscherpt politietoezicht op het terrein en krijgen bezoekers de vraag om de inhoud van hun tas te tonen. Wie alcohol of drugs bij zich heeft of wie de controle weigert, krijgt geen toegang tot het zwembad”, aldus Maertens.

Dit weekend en maandag is de politie twee keer tussenbeide moeten komen om amokmakers de deur te wijzen. Ze gebruikten drugs zoals cannabis en lachgas, alcohol en ook waterpijpen, die ze binnen smokkelden. Ze belaagden andere zwembadbezoekers en intimideerden redders en personeel van de sportdienst. “Dit kan ik echt niet tolereren. Ons zwembad moet een ontmoetingsplaats zijn voor kinderen, jongeren, gezinnen en sporters die willen genieten van een voor- of namiddag zwemplezier. En de autoriteit van onze redders mag absoluut niet in vraag worden gesteld, laat staan dat de redders geïntimideerd worden. Het laatste dat ik wil is dat gezinnen met kinderen niet meer durven langskomen uit schrik voor heibel”, zegt Maertens.

Medewerkers van de sportdienst vragen bezoekers nu voor ze het zwembad en de ligweide betreden om de inhoud van hun tas of rugzak te tonen en zich te identificeren. Wie alcohol, drugs of waterpijpen bij zich heeft, moet die achterlaten of krijgt een toegangsverbod. Dat laatste geldt ook voor wie de controle weigert. De maatregelen gingen dinsdag van kracht en werpen al hun vruchten af.