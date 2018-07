Tweelingzussen stuwen elkaar naar grote hoogtes: Aiko (14) pakt goud op EK BMX, Robyn eindigt in halve finale

Scherpenheuvel-Zichem / Averbode - Aiko Gommers (14) uit Schoonderbuken (Scherpenheuvel-Zichem) heeft voor de tweede keer op rij de gouden medaille behaald op het Europees kampioenschap BMX. Tweelingzus Robyn strandde in de halve finale, maar is ambitieus: “Het is voor mij een uitdaging om hetzelfde te bereiken”, zegt ze.

BMX is een spectaculaire vorm van fietsen. Op een parcours van zowat 400 meter met bulten en bochten moeten de renners om ter snelst de meet bereiken. In de strijd om de Europese titel in Sarrians bij ...