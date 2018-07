Hond bijt andere hond dood op Brussels plein: “Wat als het een kind was geweest?”

Sint-Gillis - Een rottweiler heeft een andere hond doodgebeten op het Loixplein in de Brusselse gemeente Sint-Gillis. Enkele geschokte buurtbewoners zagen het gebeuren en stellen zich vragen. “Wat als het een kind was geweest?”, vragen ze zich af in La Capitale.

De feiten speelden zich vrijdagavond af op het Loixplein in de Brusselse gemeente Sint-Gillis. Buurtbewoners zagen hoe de twee honden het met elkaar aan de stok kregen en hoe de ene de andere doodbeet. “Sommige mensen probeerden de hond te doen loslaten met een stok of door water over hem te gooien”, vertelt buurtbewoner Gabriel in La Capitale. “Maar dat baatte niet. Hij is pas gestopt toen de andere hond dood was.”

De politie kwam daarna ter plaatse om de getuigen te verhoren. Volgens hen had de eigenares van het dier de muilkorf nog in haar handen.

Op Facebook is een grote discussie ontstaan over de feiten en over de hond, want volgens getuigen was het niet de eerste keer dat de hond agressief gedrag vertoonde. “Wat als het een kind was geweest”, vragen mensen zich af. De buurtbewoners hebben het voorval aangekaart bij de gemeente, waar nu bekeken wordt of er maatregelen nodig zijn.