Buurtcomité kreeg 12.000 euro om hun plein te verfraaien, maar eigenlijk wilden ze iets helemaal anders

Leuven / Heverlee / Kessel-Lo - Al sinds 2015 is het buurtcomité van het Vredeplein in Kessel-Lo vragende partij voor een complete heraanleg van het plein. Via Kom op voor je Wijk krijgt het nu een opknapbeurt, maar de bewoners vinden dat het plein veel meer potentieel heeft.

Binnenkort wordt het Vredeplein een stukje aangenamer. Via Kom op voor je wijk komen er namelijk onder andere een picknick- en pingpongtafel en drie wipspeeltuigen. De bewoners zullen ook een vriendenboekje aankopen waarin ze beurtelings iets over zichzelf kunnen schrijven, en een polaroidcamera om het van foto's te voorzien. Om dit te bekostigen, geeft de stad 12.000 euro.

Slechts eerste stap

“We zijn natuurlijk tevreden met het Kom op voor je Wijk-project”, klinkt het bij de buren, “maar dit is nog maar een eerste stap. Het hele plein is aan een heraanleg toe. Het Vredeplein heeft meer potentieel en door een steeds afnemende verkeersveiligheid in de omgeving is de heraanleg voor ons essentieel.” Auto's die te snel rijden omdat ze niet weten dat het zone 30 is en vaak al elders in de file hebben gestaan, schoolbussen en andere wagens die het voetpad oprijden en leveranciers die zich op oversteekplaatsen parkeren, zijn er schering en inslag.

In oktober 2015 contacteerde het buurtcomité de stad voor de eerste keer over de heraanleg, wat in februari 2016 een inspraakmoment opleverde. “Er zou een terugkoppeling gebeuren in september en definitief een ontwerp gemaakt worden op het einde van 2016”, klinkt het. “Dit alles zou dan in de zomer van 2017 uitgevoerd worden.” De stad liet in de loop van 2017 weten dat het een extern bureau zou aanstellen om de tekeningen te maken, maar dan was er plots radiostilte.”

Petitie

Dit jaar namen de buren zelf de draad weer op met een petitie die voor de heraanleg pleitte en gesteund werd door 85 buren. In gesprek met de wijkmanagers deden ze aan de stad een aantal verkeerstechnische suggesties. Zo stelde de werkgroep voor om onder andere van de probleemstraten eenrichtingsverkeer te maken, de rijrichting van de Verzoeningsstraat tegengesteld te maken aan die van de Gelijkheidsstraat, leverzones in te stellen op plekken waar het de voetgangers minder hindert, en de buurt te sensibiliseren om niet meer op de hoeken van de straten te parkeren. “Laten we eens experimenteren, dachten we. Als het niet werkt, kunnen we het nog altijd ongedaan maken.” Het is onduidelijk waarom hun voorstellen werden afgekeurd en waarom de heraanleg zo lang op zich laat wachten. Het stadsbestuur was niet bereikbaar voor commentaar.

Het comité organiseert op 1 september een buurtfeest waarop de lokale politieke partijen uitgenodigd zijn om hun ideeën over Kessel-lo en de buurt van het Vredeplein uit de doeken te doen. “We zijn benieuwd hoe de toekomstige bestuurders willen omgaan met de uitdagingen van onze buurt. Natuurlijk is dit, in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen, een unieke kans.”

INFO

INFO