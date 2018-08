Zelfs in het buitenland herkennen ze haar, hoe zou het nog zijn met Prinses Prieeltje?

Prinsessen die niet op hun mondje gevallen zijn, Disney zet er de laatste jaren fel op in. “Gelukkig maar”, zegt Ianka Fleerackers. De actrice ging het collectief geheugen in als Prieeltje, de prinses die al lang voor het de gewoonte was tegen de schenen schopte van al wie haar vervelende regels oplegde. Maar ook na ‘Kulderzipken’ ging ze geen uitdaging uit de weg. Vandaag staat Fleerackers op een ander soort podium, voor een ander soort publiek. “Dat vuurwerk in hun ogen, dat is het schoonste dat er bestaat.”

Dat ze zeker niet wil blijven hangen in het verleden, klinkt het als we Ianka Fleerackers vragen om te vertellen wat haar vandaag allemaal bezig houdt. “Want wat ik nu doe is veel leuker en uitdagender ...