Onze reporter sprak de familie in wiens tuin het grootste drama van de Griekse ramp zich afspeelde: “Ons paradijs is de hel geworden”

30 mensen konden ze redden door de poort van hun privédomein op de kliffen van Mati open te zetten. 30 volwassenen en kinderen die het inferno konden ontvluchten via hun private trappen naar de veilige zee. Maar in hun tuin speelde zich ook het grootste drama van de Griekse ramp af. 26 mensen, onder wie veel kinderen, haalden het strand niet en werden er levend verbrand. Onze reporter Tommy Huyghebaert sprak met de gebroken familie Fragos. “Ons paradijs is een hel geworden. Hadden we maar meer kunnen doen...”

De tol van de bosbranden in Griekenland is bijzonder zwaar – premier Alexis Tsipras spreekt van de grootste natuurramp van de voorbije decennia – maar het zwaarst getroffen is zonder meer het kustplaatsje ...