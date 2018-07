Boeren snappen er niks van: “Zuiver water komt gewoon in zee terecht”

Blankenberge - Landbouwers in West- en Oost-Vlaanderen mogen geen water uit beken halen om hun land te besproeien. Boeren in onze regio vinden het besluit absurd, want volgens hen zitten die beken in de polders barstensvol water. Zo vol dat er dagelijks honderdduizenden liters gezuiverd water via het Boudewijnkanaal... gewoon naar de zee vloeit. “Een verspilling van ongeziene omvang”, zegt landbouwer Herman Franco.

Door het hitteplan en code oranje mogen landbouwers sinds eergisteren niet langer water opnemen uit onbevaarbare waterlopen om hun land te besproeien. Lees: water uit een kanaal halen mag nog, beekjes zijn uit den boze. In de verschillende polders in onze regio is dat een groot probleem, want de landbouwers hebben die beken absoluut nodig.

“Volgens de wet mogen we tot 22 uur water uit het kanaal halen, maar sproeien mogen we pas om 20 uur om verdamping te voorkomen. We hebben dus twee uur om te beregenen, terwijl we uit beken normaal de hele nacht mogen pompen”, vertelt Herman Franco.

Hij heeft een bedrijf in de Blankenbergse polder. “Maar weet je wat het ergste is? Onze beekjes zitten overvol. Daardoor vloeien er elke dag enkele honderdduizenden liters water vanuit de zuiveringsstations via het Boudewijnkanaal gewoon terug naar de zee.”

Franco spreekt over een absurde situatie. “En dat terwijl de provincie volop water zoekt. Het is een verspilling van een ongeziene omvang. Maar we mogen het water gewoon niet gebruiken.”Hij toont ons de sluis waar het proper water constant het Boudewijnkanaal instroomt. En vervolgens naar de zee trekt. “We hebben de situatie proberen aan te kaarten bij het kabinet van de gouverneur maar we krijgen daar niemand te pakken. Voor ons is dit dramatisch. Mijn oogst van deze maand is alvast verpest. Mijn ajuinen zijn klaar, maar ze zijn te droog om te rooien. Mijn collega's vertellen mij hetzelfde.”

Geen uitzondering

Vorig jaar kregen de landbouwers in de polders nog een uitzondering op het captatieverbod. Dit jaar is dat (nog) niet het geval. De provincie bekijkt wel of de situatie niet specifieker kan beoordeeld worden per streek. Want West-Vlaanderen is de landbouwregio bij uitstek. Zo wordt mogelijk besloten dat her en der toch water uit beken mag worden gepompt.“We maken geen uitzonderingen voor de landbouwers. We hebben begrip voor hen, maar deze richtlijn komt vanop Vlaams niveau”, verklaart waarnemend gouverneur Katrien Vandeputte. “Vorig jaar, toen er wel een uitzonder was, was de situatie niet zo ernstig als nu. Daarom is een uitzondering niet handhaafbaar. Voor de politie moet de situatie controleerbaar blijven. Het is de bedoeling om transparant te blijven.”