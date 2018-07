“Onze ouders verklaarden ons zot. Daar zijn ze van moeten terugkomen”

Het is een machtig ­gebouw, half verscholen tussen het groen van de Brusselse rand. Het ­sanatorium van ­Tombeek, inmiddels ­gerenoveerd tot senioren­residentie ­bovenaan de heuvel. Iets lager staat de voormalige dokterswoning en nog wat lager het oude ­verpleegstershuis. ­Onderaan, vlak bij de steenweg, trekt het was- en steen­kolenkot onze aandacht. Zalig stil hier, geen mens in de buurt. Tot we plots oog in oog staan met een blonde kleuter.