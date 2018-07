Wie treft schuld na het Griekse inferno? “De overheid was nergens op voorbereid, er was geen noodplan”

Nu het vuur onder controle is, wordt de ravage in Griekenland na de verwoestende bosbranden duidelijk. De dodentol is loodzwaar. De minister van Binnenlandse Zaken noemt de brand een “Bijbelse catastrofe”. Uit verschillende hoeken wordt nu verbijsterd gereageerd en fel uitgehaald naar de Griekse regering. Die zou onvoorbereid zijn en geen noodplan hebben om zulke catastrofes te behelzen.

Hoewel vermoed wordt dat de branden aangestoken werden, door plunderaars die achteraf leegstaande huizen willen leegroven, klinkt veelal dat de Griekse regering geen noodplan heeft voor zulke catastrofale situaties.

Foto: AFP

Gezien het klimaat en de vegetatie zijn bosbranden geen uitzondering, maar een gegeven in de streek. En toch is er geen enkele manier waarop de lokale overheid hen kan waarschuwen in geval van brand. Geen sms-alerts, geen sirenes, niets.

Volgens de burgemeester Van Rafina, Vangelis Bournous, hebben zijn inwoners nooit zelfs nooit het bevel om te evacueren gekregen.

“Dit is een klein dorp, hoe is het mogelijk dat zo veel mensen zijn gestorven”, vraagt de dorpsdokter zich af tijdens een interview aan een lokale zender. “De drie dagen van nationale rouw (die de eerste minister afkondigde nvdr.), alle grote woorden en beloftes, kunnen geen alibi zijn om toe te dekken welke grote verantwoordelijkheid de overheden, ook deze overheid, dragen”, aldus Dimitris Koutsoumpas, leider van Griekse communisten.

Foto: AFP

Journalist en commentator bij de Griekse krant ‘Ekathimerini’, Yiannis Souliotis, schrijft ten monde van brandweerfunctionarissen en -lieden dat de Griekse overheid “onvoorbereid” was. “Het ontbreken van een noodplan” is volgens hen “de belangrijkste oorzaak van de tragedie in het oosten van Attica”.

Hoewel de vuurzee op verschillenden plaatse ontstond, dat het naaldwoud kurkdroog en uiterst ontvlambaar was en dat er een strakke wind stond, is volgens hen “het ontbreken van een noodplan dat heeft geleid tot de dood van zeker 74 personen, ingesloten door het vuur toen ze hun huizen probeerden te ontvluchten en een veilige uitweg (..) zochten”.

“Al veel bittere ervaringen”

Ook volgens de Griekse krant ‘To Vima’ is de schuld te vinden bij de overheid. “Griekenland heeft al veel bittere ervaringen met zulke branden en moest de dood van honderden slachtoffers betreuren in de afgelopen decennia”, klinkt het daar. “Maar genoeg is genoeg: stop met al die goedkope smoesjes. De staat moet zich nu adequaat uitrusten en bovenal moeten de brandweerlieden de middelen krijgen om alert te kunnen reageren zodra er een brand uitbreekt.” Doen ze dat niet, dan vreest de krant dat de dodentol jaar na jaar gaat oplopen.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP