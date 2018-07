Heibel omdat brandweer elke dag zeedijk proper moet spuiten: “Ze zijn de kuisploeg niet”

Oostende / Middelkerke / Leffinge - In Oostende is heibel ontstaan omdat de brandweer elke ochtend de zeedijk en de uitgaansbuurt moet afspuiten. “De brandweer is geen kuisploeg”, klinkt het bij Groen. Schepen Jean Vandecasteele nuanceert. “De maatregel is noodzakelijk voor de hygiëne. We moeten een evenwicht vinden tussen waterverbruik en een nette, propere stad.”

Wat als net dan brand uitbreekt? wouter de vriendt

De brandweer van Oostende wordt dagelijks van 6.30 tot 8 uur ingezet om de zeedijk te reinigen met water. Verspreid over twee dagen wordt de zone Drie Gapers tot Kursaal en de zone Kursaal tot Rock Strangers proper gespoten. Ook de Langestraat tot aan het Monacoplein wordt voortaan gereinigd door de brandweer.

Verschillende brandweermannen zijn niet tevreden over hun nieuwe taak. Ook Groen reageert verrast. “Omdat de brandweer geen kuisploeg is”, zegt gemeenteraadslid Wouter De Vriendt, die gisterochtend om 6.30 uur ter plaatse ging kijken. “Ze zijn al onderbemand, het is misplaatst om personeel en materiaal in te zetten voor het poetsen van het openbaar domein. Het getuigt van weinig respect voor de brandweer. Wij willen waken over een duidelijke afbakening van de opdrachten. Ze zijn geen manusje-van-alles, noch een reservepoule voor het stadspersoneel. Het poetsen moet gebeuren door de stadsdiensten die daarvoor verantwoordelijk zijn.”

Ook over de veiligheid worden er vragen gesteld. “Wat als net dan brand uitbreekt? De veiligheid moet centraal staan. Dit is geen doordachte maatregel”, zegt De Vriendt.

Vuile, vieze stad

Waarnemend burgemeester Jean Vandecasteele (SP.A) pareert de kritiek. “Er bereiken ons klachten over hoe smerig de zeedijk is, door bijvoorbeeld gemorste ijsjes, drankjes en andere troep. Een regenbui zou heel wat van die viezigheid wegspoelen, maar we moeten nu ingrijpen om bijvoorbeeld geurhinder te voorkomen. Een vuile, vieze stad is nooit te verantwoorden. Onze veegmachines van directie Openbaar Domein alleen zijn in deze droge periode niet voldoende om de stad net en hygiënisch te houden. Daarom hebben we opdracht gegeven aan de brandweerzone om de zeedijk af te spuiten”, zegt Vandecasteele.

Omdat met de slang spuiten niet efficiënt is, zet de brandweer de tankwagen in met een minimale mankracht van twee personen. De provincie had nochtans opgeroepen om zuinig om te springen met water. “Het is geen evidentie om in deze periode een goed evenwicht te zoeken en te vinden tussen waterverbruik en een nette, propere stad”, zegt Vandecasteele.

Niet in gedrang

Volgens de schepen wordt bovendien de veiligheid wel degelijk gevrijwaard. “De tankwagen die ingezet wordt op de zeedijk is op interventie en dus volgens het systeem eigenlijk niet beschikbaar. Maar bij een brand wordt die van de zeedijk weggehaald en ingezet om ter plaatse te gaan bij brand. Dan rukken de dichtste manschappen uit met de beschikbare middelen. Door de hervorming naar de brandweerzone kan dit ook efficiënter met collega's uit de buurgemeenten. De veiligheid komt dus niet in het gedrang.”