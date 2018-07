Uitbater Grieks restaurant koopt hulpgoederen voor getroffen landgenoten

Sint-Niklaas / Belsele - “Die bosbranden zijn een tragedie”, zegt Theo Siolos van het Griekse restaurant Acropolis-Patmos. Hij wil niet lijdzaam toezien. “Ik organiseer een benefiet­week en ga met de opbrengst van mijn restaurant hulpmiddelen aankopen in Griekenland.”

Het Griekse horeca-uitbaters in het Waasland volgen de bosbranden in het thuisland op de voet. Voor hen is het de zoveelste tragedie die hun geboorteland teistert. De Griekse schuldencrisis, de zware regenbuien vorig jaar en de bosbranden die momenteel Griekenland teisteren, stemmen de Griekse restauranthouders droef én boos.

“Het lijkt wel alsof Griekenland de Bijbelse plagen van Egypte moet doorstaan”, zucht Theo Siokos van Acropolis-Patmos. Hij woont ondertussen al veertig jaar in België, maar heeft nog overal in Griekenland familie, ook in het door de branden geteisterde Athene.

Tragedie

“Ik kijk samen met mijn zus naar het Griekse journaal en telefoneer regelmatig met de familie daar. Hun kennissen zijn in een paar minuten alles kwijtgeraakt, om over de vele doden nog maar te zwijgen”, zegt Theo Siokos.

In zijn restaurant prijkt een symbolische muurschildering die brandend actueel is. “Griekenland wordt door een vuurregen geteisterd, maar we proberen de Acropolis te redden. Dat zullen we zelf moeten doen, want in de plaatselijke politiek heeft niemand nog vertrouwen. En ook Europa laat ons in de steek. Griekenland krijgt wel geld, maar de Grieken zijn hun geloof in de toekomst kwijt. Er zijn nog nooit zo veel zelfmoorden geweest. Een tragedie als deze valt dan extra zwaar.”

Defecte blusvliegtuigen

Ook Kleanthis Sappidis, kok in restaurant Kavala, vindt dat de Griekse overheid tekortschiet. “Ik lees elke dag de websites van de lokale kranten. Wanneer blijkt dat veel blusvliegtuigen defect zijn en hulpdiensten onderbemand zijn, word ik kwaad. Zelfs de aangeboden noodhulp wordt niet goed besteed. Er komen drie dagen van nationale rouw, maar daarmee krijg je de bijna 80 overledenen niet mee terug. De zoveelste klap voor de Grieken, die het al zo moeilijk hadden.”

In heel Griekenland zamelt de bevolking hulpmiddelen in, weet Kleanthis. Theo Siokos wil niet bij de pakken blijven zitten. “Ik ga een benefiet organiseren en met de opbrengst van mijn restaurant ter plaatse hulpmiddelen kopen.” Die actie komt er op het einde van de zomer, wanneer het opnieuw wat drukker wordt.