Zo probeerden toeristen in de zee te ontkomen aan verwoestende bosbranden in Griekenland

Het dodental van de bosbranden in Griekenland blijft maar oplopen. Momenteel tellen we al minstens 79 dodelijke slachtoffers, waaronder één Belg. Toch zijn er, gelukkig, ook veel toeristen kunnen ontkomen aan de vlammen. Zo vluchtten er heel wat mensen in de zee.

Op verschrikkelijke beelden is te zien hoe mensen in zee vluchten om te overleven. Velen hebben hun kinderen vast, anderen houden hun huisdier in de lucht. “Op dit strand probeerden zo’n 500 à 600 mensen te vluchten”, aldus een BBC-reporter. “Ze probeerden te ontkomen aan de vlammen die met rasse sneden naderden, maar ook aan de rookwalm. Eenmaal in het water hebben ze tot wel zeven uur moeten wachten op hulp van de kustwacht. Voor vier van deze mensen kwam alle hulp echter te laat. Momenteel weten we dat er van alle dodelijke slachtoffers al zeker vier verdronken zijn.”