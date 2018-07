‘Europese gps’ krijgt vorm: Ariane-raket met vier Galileo-satellieten met succes gelanceerd

Vanop de basis Kourou in Frans-Guyana heeft een Ariane-5 draagraket woensdag succesvol vier kunstmanen voor het Europese satellietnavigatiesysteem Galileo gelanceerd, dat meldt het Europese Ruimtevaartbureau ESA via Twitter.

De zware Europese draagraket vertrok zoals gepland om 13.25 uur Belgische tijd. Een kleine vier uur later waren, twee per twee, vier Galileo-satellieten op een hoogte van 23.222 km in een cirkelvormige baan uitgezet. Nu zijn er 26 van 30 geplande Galileo-kunstmanen in de ruimte.

Foto: AFP

De exemplaren die woensdag in een baan om de aarde zijn uitgezet, werden door OHB in Bremen gebouwd, Surrey Satellite Technology in het Engelse Guildford zorgde voor de zogenaamde navigatiepayload. De satellieten hebben ook een naam. Ze heten Anna, Ellen, Samuel en Tara en wegen 718 kg stuk. De namen kregen ze via een wedstrijd van de Europese Commissie.

Wat is Galileo?

Galileo is een miljardenproject dat Europa onafhankelijk moet maken van andere satellietnavigatiesystemen zoals het Amerikaanse gps dat in wezen militair is. Het project wordt door de Europese Unie gefinancierd en door ESA uitgevoerd.

Waar de eerste Galileo’s in 2011 zijn gelanceerd, zijn de eerste diensten al goed anderhalf jaar verkrijgbaar. Fabrikanten van smartphones rusten reeds hun toestellen met Galileo uit, naast het minder nauwkeurige gps. Volgens ESA gebruiken reeds 100 miljoen toestellen het systeem. Het is vanaf 2021 volledig operationeel.

Het was de derde lancering van een Ariane-5 dit jaar, de achtste en laatste van een Ariane-5 ES en de 99ste lancering van de Europese superraket sinds 1996.

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP