Jerney bewaart een foto van haar overleden vader: “Door ouder te worden voel ik het gemis nog meer”

Ze was het kakkernestje thuis, papa’s engel. Maar vlak na haar plechtige ­communie moest Jerney Van Bambost (30) uit Zelzate afscheid nemen van haar vader. “Als klein meisje was ik soms jaloers op mijn vriendinnen omdat zij nog hun vader hadden, maar ik leerde mijn plan te trekken. Het is pas nu dat ik echt besef wat ik mis.”