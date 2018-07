Op zoek naar verkoeling? Man maakt Facebookevent aan in koelcel Colruyt (en daar is wel oren naar)

Sint-Truiden / Duras - Timmy Haubrechts, een heftruckchauffeur uit Sint-Truiden, zat in zijn woning te puffen door de stikkende warmte. Op Instagram stootte hij op een foto van een vriendin die verkoeling zocht in de koelafdeling bij Colruyt en dat ze daar nog even vertoefde.

Dat bracht Timmy op het idee om een ludiek event aan te maken op Facebook en zijn vrienden uit te nodigen om donderdag tussen 14 en 16 uur verkoeling op te zoeken in de versafdeling van Colruyt op de Tiensesteenweg in Sint-Truiden. “Ik had het niet verwacht, maar het is een uit de hand gelopen grap. Ruim 300 mensen geven aan aanwezig te zijn en nog eens een paar duizend zijn geïnteresseerd”, gniffelt Timmy. Hij hoopt stiekem dat de manager van het filiaal in Sint-Truiden een extra geste doet en eventueel voor wat supplementaire verkoeling zorgt.

Bij Colruyt in Sint-Truiden wordt negatief gereageerd. “We willen dit niet aanmoedigen en doen dus niets extra, maar de klanten zijn net als op andere dagen van harte welkom in onze supermarkt”, zegt Peter Van Dam, Colruyt Sint-Truiden.