Langemark / Langemark-Poelkapelle - De gedenksteen van de laatste oorlogsveteraan voor zijn gesneuvelde kameraden is plots verdwenen. Er wordt nu een crowdfunding gestart voor een nieuwe steen.

Harry Patch, de veteraan uit de Eerste Wereldoorlog die het langst in leven bleef, plaatste in 2008 een memorial voor zijn gesneuvelde kameraden aan de Boezingestraat in Langemark. De gedenksteen had ...